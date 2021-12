Kreu i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka i ftuar në Report Tv është shprehur se Sali Berisha ka një mision, rithemelimin e PD-së, por theksoi se ai nuk është e ardhmja e kësaj partie. Ai ka vlerësuar maksimalisht ‘Foltoret’ e Berishës, duke thënë se në këtë aksion politik nuk ka gabuar, por ka ngjallur shpresën.

“Nuk ka bërë asnjë gabim, pas përjashtimit nga grupi, ka pasur një rritje një axhendë të qartë, një qartësi politike, mbi shpresën që krijoi, përgjegjësinë që mori mbi vete, me pranimin e gabimit. Berisha ka mision, çlirimin e PD, çlirimin e lidershipit nga kapja e Ramës, është shërbimi më i madh që i bën Bersha, e vlerësoj më shumë sot se para 30 viteve, në Basha vendosi një standart regresiv te PD, edhe pse humbi zgjedhjet nuk denjoi që të jepte dorëheqjen, delegatët. Berisha ka mision, por jo e ardhmja e PD”, tha Ndoka .

Përballë gazetarit Andi Kapxhiu, Ndoka tha se Berisha i ka pasur të gjitha mundësitë për të marrë sot drejtimin e PD-së, por nuk e ka bërë këtë, duke lënë mundësi deri në Kuvendin e ardhshëm të 22 marsit. Kjo sipas Ndokës, është një lëvizje e zgjuar për të parë ecurinë, nisur nga fakti që është shpallur ‘Non Grata’.

“E vlerësoj për misionin, kauza vazhdon, do kisha shumë dëshirë që të besonin te unë, por jo. Kongresi i kishte të gjitha mundësitë që të votonte për kryetarin e Shqipërisë, kuvendi i ardhshëm i la kohë vetes së tij, organizimit të PD, anëtarësisë për reflektim dhe opinionit në tërësi, Berisha është standart në politikën shqiptare, një garanci për atë parti”, tha Ndoka .

Ndalur te Komisioni i Rithemelimit të PD-së, Ndoka tha se puna e tyre për referendumin në 18 dhjetor, logjikisht do duhet të zhvillohet në selinë blu, pasi sipas tij ajo është shtëpia e demokratëve.

“Selia është e anëtarësisë, ajo vendosjes ngritje e Komisionin i merr atributet, në të gjithë territorin e Shqipërisë, do të organizojnë referendumin, dhe Ky Komision do ketë Kushtet normale për kohë, për riorganizimit, logjika normale është që mbledhja të bëhet në seli, kjo është logjika juridike, pa përplasje, shtëpia e PD është shtëpia e asaj shumice që votuan për ato ndryshme”, u shpreh kryetari i PDK-së.

Ndoka ka bërë një akuzë të fortë duke thënë se Basha ka bashkëpunuar me SHBA për të shpallur ‘Non Grata’ Sali Berishës, dhe se ky i fundit është në dijeni.

“Basha ka marrë pjesë edhe në shpalljen Non Grata të Berishës, ia kanë sjellë në zyrë dosjen, e ka të qartë që ai ka bashkëpunuar, unë u ngushëllova, se kur ia bëri këtë Berishës, unë jam i ngushëlluar”, tha ai.

Ndërkohë, tha se ai ka humbur besimin et SHBA, me argumentin se nuk janë të paanshëm.

“Kam humbur besimin te SHBA se nuk i marr për standard, edhe këto anëtarë nuk janë anti amerikan, amerikanët janë të paplotë”, tha Ndoka.

Ai nuk ka lënë pa komentuar edhe reagimin e fundit të kryeministrit Edi Rama, sipas së cilit ai është i mërzitur pasi “investimi te Basha i ka shkuar dëm”.

“Rama i mërzitur se investimi që bëri te Basha u hodh poshtë, merr një goditje, edhe frikësohet, e ka nga dëshpërimi, nuk do jetë komod me një opozitë që ngjall shpresa, është ngjallur shpresa e qytetarëve dhe socialiste. Nëse ka zëra kritik brenda PS dhe opozita është e zbehur, ato zbehen, sot ka shumë zëra brenda PS, por kur shohin një opozitë të kapur, ato nuk kanë kurajën dhe besimin, Basha do jetë thjesht në rolin e jenisherit”, tha Ndoka.

E ardhmja e Lulzim Bashës? Ndoka e thotë me ironi.

“Përveç ngjyrës së flokëve, ai thjesht zëvendëson mbeturinat që patën në parlamentin e kaluar”, tha ai.

Sipas Ndokës, Basha meriton që t’i shkosh në seli dhe t’i tregosh vendimin për shkarkimin, por thekson se ky skenar përjashtuar.

“E meriton që t’i shkosh te selia dhe ti tregosh vendimin dhe ta shoqërosh deri te lana, se ai nuk di të notojë thellë, se i pa provokuar demokratët, këto kanë provokuar bazën, standardet që ndjek Berisha, është larg dhunës dhe është institucional, ai po tregohet i kujdesshëm në maksimum, Berisha iu ka kërkuar që të mos kenë konflikte personale me Bashën”, tha Ndoka./m.j