Aktori i humorit Sejfulla Myftari, i njohur me emrin artistik si Cekja i Beratit, së fundmi ka treguar se bashkëshortja e tij nuk ka qenë kurrë xheloze për të, pavarësisht skenave që luante.

I ftuar në “Glamour Zone”, artisti tha se ndihet me fat që ka Dritën partnere në jetë.

“Unë jam tip që lëviz shumë dhe kam thënë që mua më ka rënë bingo me time shoqe. E them këtë se tek kamera e fshehtë që kam bërë me time shoqe dhe me dashnoren, ajo ka treguar një shkallë të lartë qetësie.

I them unë ‘të kam tradhtuar një herë’ dhe ajo më tha ‘të bëhesh mirë ti, po kush po pyet’. Mirushi nga kamera tha ‘O Zot, kjo është gruaja që di të falë!’.

Para disa kohësh në rrjet u bë virale një foto, në të cilën aktori i humorit shfaqej bashkë me Drilon Hoxhën të rrethuar nga disa vajza që ishin topless në Amerikë.

“S’e mbaj mend në çfarë vendi ishim. Gruaja është mësuar me mua, nuk i bën përshtypje më. ‘Shiko’ i thash, ‘ehu, u mësova me këto unë me ty’ tha. ‘A më vjen në shtëpi ti mua…’ tha, ‘vij, vij’ i thashë. Ka shumë humor. Nuk është xheloze, asnjëherë nuk ka qenë xheloze”,- tha ai.

Por nga ana tjetër, aktori pranoi se në fillimet e marrëdhënies së tyre, ai ka qenë shumë xheloz.

“Unë kam qenë shumë xheloz për të, jam shumë fanatik, shumë xheloz, shumë strikt, mizerabël, me kanun. Linte punën në 3 e 30, kaluan pesë minuta, kishte sherr pastaj.

E kam gënjyer me dhjetëra herë, për shembull kur vij vonë që jam me shokë edhe jashtë Beratit, më pyet ‘Ku je?’; ‘Ja këtu në Tiranë’; ‘Kur do vish?’; ‘Në orën 10 maksimumi’, ndërkohë vij në orën 1-2. Mirëpo kjo ka ndodhur kaq herë saqë tani thotë ‘ohu, do rri të të pres ty, u mësova me këtë gënjeshtrën tënde’,”- rrëfeu artisti.

Cekja nuk la pa treguar edhe kërkesën më të çmendur që i është bërë nga fansat.

“Është shumë intime po… Kemi qenë në Greqi dhe ishin burrë e grua. I shoqi më tha: ‘Ajo gruaja ime vdes për ty dhe ti do vish në shtëpi. Tha gruaja o do më sjellësh Ceken, o mos më hajde këtu. Ai e kishte me shumë dashamirësi. Edhe vajta, fjeta atje se nuk më linin të ikja”.

Ndërkohë, i pyetur se cila ka qenë dhurata më e bukur dhe e kushtueshme që ka marrë gjatë karrierës së tij, Cekja tha:

“Nuk e them për të bërë qejfin se nuk e kam zakon po… mora titullin dhe bëra një darkë. Më thotë Bledi Klosi: Ceke ke një dhuratë nga kryeministri (Edi Rama). Dhe ishte një kuti e bukur dhe thashë ‘ah shyqyr, kryeministri po na dërgon para’. E hapa dhe ishte një shishe verë. Është për t’u vlerësuar, s’ka rëndësi. E kam sot e kësaj dite atje, është shumë e bukur”.

g.kosovari