Koreja e Veriut ka kryer teste të suksesshme të një rakete të re me rreze të gjatë fluturimi gjatë fundjavës. Lajmi u konfirmua nga media shtetërore KCNA, e cila konfirmoi se raketat janë “një armë strategjike me rëndësi të madhe” dhe se ajo e testuara kishte forcë fluturimi deri në 1.500 km (930 milje) deri në momentin që godisnin objektivin e tyre, sipas The Guardian.

Ndërkohë që lajmi nuk u prit shumë mirë duke shkaktuar menjëherë reagime nga ushtria e Shteteve të Bashkuara, të cilët thanë se testet e raketave përbënin “kërcënime” për fqinjët e vendit dhe më gjerë.

“Ky aktivitet nxjerr në pah fokusin e vazhdueshëm [të Koresë së Veriut] në zhvillimin e programit të saj ushtarak dhe kërcënimet që paraqet për fqinjët e saj dhe komunitetin ndërkombëtar,“-tha komanda amerikane e Indo-Paqësorit. Po ashtu edhe sekretari kryesor i kabinetit japonez Katsunobu Kato tha se qeveria ishte “e shqetësuar” nga raportet dhe do të vazhdonte të punonte ngushtë me SHBA dhe Korenë e Jugut për të monitoruar situatën.

g.kosovari