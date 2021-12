Antonela ka shpërthyer në lot teksa bisedonte me Einxhel në lavanderi.

Duket se ish-konkurrentja e “Për’puthen” nuk e ka pritur aspak mirë nominimin, e aq më pak kur doli më pak e preferuara javën që kaloi nga vetë banorët.

Teksa bisedonte me moderatorën e njohur, Antonela shprehet se del keq gjithmonë ajo kur bën debate me të tjerët.

Biseda mes Antonelës dhe Einxhël:

Antonela: Nuk më ka ndodhur ndonjëherë që të më zgjedhin si pa të pëlqyer dhe për mua ishte bombë e gjithë ajo puntatë.

Einxhel: Kush të gjithë?

Antonela: Të gjithë

Einxhel: Nuk ishin të gjithë, tre vota mora

Antonela: 3 vota. Diskutoj me Arjolën dal më e keqja, diskutoj me këtë dal më e keqja gjithmonë.

Einxhel: Kur bën një diskutim dhe debat, o bëje të drejtë tamam se ashtu e mendon, mos e bëj me shaka

Antonela: Të drejtë e bëj sipas meje. Nuk e bëj asnjëherë me ul tjetrin, thjesht them një fjalë që ma the, e insistoj me atë timen se nuk dua të më rrejnë sy më sy. E jo ça i thua Dagz-it, ça i kam thënë, që i the Einxhel sa thonj të bukur. Marrina. Këta që nuk më thonë. Mu më quajti kurvë me pak fjalë, sepse tha po i kalove afër të bën frajer.

Einxhel: Mos bërtit dhe qetësohu. Nuk ke pse ja jep këtë skenë askujt. E ke kamerën aty. Nuk e kam fare për njerëzit brenda por për ata jashtë, nuk ka pse të sheh as familja jote e as kush të mërzitur dhe të acaruar.

