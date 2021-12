Xhelal Mziu, ka reaguar së fundmi në emisionin ‘Glamour Zone’, për keqkuptime sa i takojnë atij si politikan dhe individ.

Çfarë kanë keqkuptuar më tepër njerëzit tek ty?

Ajo qe më ka zhgënjyer tek njerëzit, është se më konsiderojnë si njeri pa shkolle, një njeri jo produktiv. Me këtë rast dua të jap disa fakte, nuk dua të merrem vetëm me arsimin e lart që e kam mbaruar me të gjitha 10-a, apo Doktoraturën, apo që jam në prag të mbrojtjes së titullit ‘Asistent Profesor’.

Pjesën e plagjiaturës, sqaroje, se ajo është përhapur si teori

Di të them që kam bërë një studim rasti, per investimet në Bashkinë e Kamzës dhe është studimi më i mirë që është bërë. S’kam bërë plagjiaturë.

