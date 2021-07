Policia e Kavajës ka vënë në pranga një 27-vjeçar, i cili dyshohej se lëvizte me armë dhe me lëndë narkotike më vete. Mësohet se i arrestuari është 27-vjeçari me iniciale F. M., 27 vjeç, banues në Kavajë.

Sipas autoriteteve mësohet se i riu është arrestuar në lagjen nr. 1 Kavajë, në momentin që ka qenë duke udhëtuar me mjetin tip “BMW”.

Gjatë kontrollit në bagazhin e mjetit u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale një armë zjarri automatik, municion luftarak dhe lëndë narkotike kanabis.

Tashmë i riu do të përballet në gjykatë me akuzat për veprat penale “Armëmbajtja pa leje” dhe “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

/a.r