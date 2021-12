Pronarët e bizneseve në Sukth të Durrësit janë përballur sot me inspektorët e Autoritetit Rrugor Shqiptar, të cilët kanë vijuar me mbylljen e hyrje-daljeve të paligjshme. Bizneset pretendojnë se nuk janë njoftuar mbi këtë aksion dhe se mbyllja e rrugës praktikisht i falimenton. Sipas tyre prej vitesh kanë paguar taksat e biznesit, ndërsa tani po quhen të paligjshëm.

“Kemi vite qe paguajmë taksa dhe detyrime, tani na quani të paligjshëm”, thotë njëri prej tyre.

“Ne duam të hamë bukë, të paktën të sillnit një njoftim”, pretendon një tjetër.

“Jemi në hall, ku do shkojmë? Do i nxjerrim punonjësit në rrugë. Nuk jemi kriminelë që na sjellin 100 policë’, shprehet një tjetër.

Në mbështetje të tyre ka dalë edhe Kreu i Dhomës së Tregtisë, Alban Isteri, i cili ka kërkuar ndërprerjen e këtij aksioni, deri në sqarimin e situatës. Ai deklaron se si pasojë e këtij aksioni preken 900 biznese dhe 2 mijë punonjës rrezikojnë të mbeten pa punë.

“Janë 900 biznese, 20000 punonjës rrezikojnë të mbeten pa punë. Jemi të gjithë bashkë këtu dhe themi që deri sa të sqarohet kjo çështje, ju nuk mund të cenoni bizneset. Po cenohet e drejta jonë”, shprehet ai.

Megjithatë inspektori i ARRSH shprehet se nuk mund të ndalohet aksioni, pasi urdhri është ndryshe dhe hyrje-daljet e piketuara për t’u mbyllur janë pa leje dhe jashtë rregullave duke u kthyer në burim aksidentesh.

Dy banorë të zonës thonë se janë bllokuar tërësisht pasi nuk kanë mundësi për të çuar fëmijët në shkollë.

“Jemi familjarë, banojnë te mbikalimi i Fllakës, jemi 26 familje me një parcelë që jemi të bllokuar në të gjitha anët me kanale të mëdhaja. E vetmja dalje e hyrje që kemi është në autostradë. Kërkojmë rrugë dalje. Jemi të bllokuar, do çojmë fëmijët në shkollë në Durrës, edhe një kurs pasdite, ne skemi ku dalim, as ku të bëjmë tregti as ku të marrin ushqim. Nëse sna marrin parasysh kërkesën do dalim me gra dhe fëmijë në autostradë”, tha një banor.

“Rrugë të dytë ose të na hapin rrugë, jemi të paralizuar për momentin. S’na ka thënë njeri për këtë aksion dhe as nuk na ka pyetur. Fshati për momentin është i bllokuar”.

Një përfaqësues biznesi thotë se kanë të gjitha lejet e duhura për ushtrim aktiviteti bazë autostradës të lëshuara nga ish komunat dhe bashkitë.

Pronarët e bizneseve u ngritën dje edhe në Maminas kundër këtij aksioni, duke pretenduar se nuk ishin njoftuar si dhe duke kërkuar një rrugë dytësore në të cilën të kryejnë normalisht aktivitetin e tyre si biznese. Pavarësisht pretendimeve të tyre, ARRSH ka vijuar me aksionin që ka nisur që prej 27 nëntorit.

g.kosovari