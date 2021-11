Mbledhja e Komisionin Hetimor për zgjedhjet e 25 prillit, u shoqërua me debate mes deputetit Ervin Salianji dhe deputetes socialiste Blerina Gjylameti.

Debati mes tyre nisi për etikën, ku deputetja Gjylameti bëri thirrje që Salianji të ruajë etikën ,pasi në fjalën e tij në mbledhjen e sotme, sipas saj e tejkaloi atë.

Pjesë nga debati:

Ervin Salianji: Edhe ne do të kemi kërkesat tona drejtuar partive politike. Sidomos aty ku është dyshime që është bërë shpërdorim apo vjedhje e zgjedhjeve. Padiskutim që edhe ne do kemi kërkesat tona për dëshmitar apo informacion. Këtë të solemnitetit, e kisha se edhe mënyra e të thënit të disa kërkesave të bëra si prokuroriale duket sikur i jep autoritetin e duhu8r për të qenë akuzator i palës tjetër,. Mendoj se duhet pak më me stil në këto të thëna

Gjylameti: Besoj se në rastin konkret Salianji e kaloi gjithë sa kishte në kërkesat e tij. Nëse mund të ketë edhe të vërteta në ato ngelën për tu gjykuar. Sa herë që Salianji ose kolegët marrin fjalën përdorin fjalor të për çështje të caktuara, sa do thonin se janë qesharake por ne nuk do e bëjmë diçka të tillë. Për aq kohë sa kërkesat janë të drejta janë të pranuara. Meqë kemi pasur një nga mbledhjet më të mira që kemi zhvilluar sot do kishte qenë më e udhës për më shumë etikë në këtë mbledhje

Salianji: Respekti fitohet nuk dhurohet. Fakti që ne jemi në një komision ku kemi…

Alibeaj: Mos më detyroni që këtë mbledhje të filluar mbarë, duket sikur…

Qoftë edhe për kolegun për moshën qoftë për gjininë, pak më të përmbajtur zoti Salianji. Edhe për zonjën (Gjylameti). Do të kuptohet që veprimtaria e këtij komisioni dhe instrumentat e tij janë me natyrë represive, sepse kanë rrethanë kuti gjyqësore. Secili ka të drejtë për të kërkuar dhe hetuar. Lidhur me kërkesën e Salianjit, po, në çdo rast, me shi a me diell, brenda afateve ka të drejtë të bëjë kërkesa dhe të mund ti lexojë me tonin e vet teatral. Pa asnjë lloj diskriminimi. Përmbajtja do ti lërë vendin që teatriliteti ti lërë vendin realitetit

Alibeaj: Diskutohet për datën e mbledhjes së radhës

Unë propozoj që mbledhja tjetër të jetë si sot një javë më pas në të njëjtin orar duke iu lënë kohë institucioneve për të kthyer përgjigje. Për të gjitha institucioneve që nuk kanë kthyer përgjije të kemi mundësi të rikuperojmë ndonjë mangësi

Përfundimisht të mërkurën e ardhshme (10 nëntor) nëse nuk ka të papritura, në orën 17:00 mblidhet Komisioni Hetimor parlamentar për zgjedhjet e 25 prillit.

