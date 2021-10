Nga Toni Gogu

Më 14 Tetor, me Vendimin Nr. 79, Kuvendi na delegoi pushtetin të hetojmë përdorimin e burimeve të administrates shtetërore për qëllime elektorale në zgjedhjet e 25 prillit.

Na ngarkoi ne të 15 anëtarëve që t’a kryejmë këtë punë.

Na caktuan ne të dyve Zoti Alibej, Juve si Kryetar dhe mua si Zëvendëskryetar, që në zbatim të nenit 10 të ligjit për Komisionet Hetimore t’a drejtojmë veprimtarinë e tij në përputhje me atë ligj dhe me Rregulloren e Kuvendit.

Kanë kaluar 12 ditë dhe fatkeqësisht vendimi i Kuvendit nuk po gjen dot zbatim.

E ngjizët veprimtarinë e këtij Komisioni në shkelje flagrante të Ligji. Nisët, duke mos hedhur në votim rendin e ditës! E përshkallëzuat në refuzim për të zgjedhur nga rradhët e anëtarëve Sekretarin e Komisionit, reflektuar kjo si refuzim i zbatimit të nenit 10, pika 2 e Ligjit për Komisionet Hetimore. Dhe e kulminuat duke hartuar një rregullore, sipas mendjes tuaj dhe jo sipas vullnetit të këtij Komisioni, siç parashikon neni 24 i Ligjit për Komisionet Hetimore.

Kërkesat tona për të hedhur në votim rendin e ditës, zgjedhjen e Sekretarit dhe hartimin dhe miratimin e Rregullores, tashmë janë mbuluar nga kapica e shkeljeve të bëra nga Ju Zoti Kryetar i Komisionit.

Për të arritur në mbledhjen fundit, kur drejtimi i Komisionit devijoi në një sjellje absurde deri tragjikomike.

Në mbledhjen e fundit ne, shumicës, na u mohua e drejta e votes, në Komisionin ku do hetojmë sesi është ushtruar kjo e drejtë nga qytetarët e këtij vendi!!

Na u nëpërkëmb e drejta që na jep neni 24 i Ligjit për Komisionet Hetimore. E drejta per tu bërë pjesë e hartimit dhe miratimit të rregullave të brendshme të Komisionit.

Sesi e besoni se mund të drejtoni një Komision, ku gëzoni pakicën, pa konsideruar fare as vullnetin dhe as votën e shumicës, vetëm ju e dini!

Sidoqoftë ne kemi durimin e mjaftueshëm qe sot të ripërsërisim për Ju kërkesën tonë që ti ktheheni logjikës së Ligjit.

Ju lutem Zoti Kryetar!

Mbidhni veten dhe vini rregull dhe rend në punimet e këtij Komisioni.

Mblidhni veten! Vini rregull!

Nuk mundet që të na pengoni të ushtrojmë të drejtën e votimit të rendit të ditës, siç e përcakton neni 38 i Rregullores së Kuvendit. Ky Komision nën drejtimin Tuaj ka detyrimin të administrojë siç duhet zbatimin e objektivit të katërfishtë brenda kohës së kufizuar që kemi në dispozicion.

Mblidhni veten! Vini rregull!

Nuk mund të na pengoni që të ushtrojmë të drejtën e votimit të zgjedhjes së Sekretarit të këtij komisioni, siç e përcakton neni 10 i Ligjit për Komisionet Hetimore. Vetëm kështu ky Komision do të mund t’i japë drejtim morisë së çështjeve administrative dhe teknike.

Mblidhni veten! Vini rregull!

Nuk mund të na ndaloni të hartojmë dhe votojmë Rregulloren e Brendshme. Kemi propozuar amendamentet për Rregulloren e Brendshme, siç e përcakton neni 76 i Rregullores së Kuvendit. Ky Komision ka nevojë që të hartojë dhe miratojë me votim rregullat e nevojshme për funksionimin e tij, në përmbushje të objektivit, që Kuvendi i ka ngarkuar.

Në udhëkryqin ku e keni futur veprimtarinë e këtij Komisioni, nevojitet me urgjencë të mblidhni veten dhe të filloni më në fund të drejtoni me maturi.

Nëse vërtetë duam që hetimi parlamentar i zgjedhjeve të 25 Prillit të bëhet realitet dhe jo show politik, nga ato që argëtojnë mbrëmjeve, nevojitet drejtim i matur.

Së pari dhe në sytë e të gjithëve, nevojitet drejtim i matur nga ju Kryetar.

Detyra e çmuar dhe fisnike e Kryetarit të këtij Komisioni jua kërkon që t’a drejtoni dhe moderoni mbledhjen në mënyrë të paanshme, duke u kujdesur edhe që koha në dispozicion të secilit anëtar të jetë e barabartë dhe synimi juaj i vetëm të jetë shterimi i rendit të ditës dhe mbarëvajtja e mbledhjeve.

Vetëm kështu, ju do të largoni çdo anshmëri dhe arbitraritet.

Së dyti, nevojitet qëndrim i matur nga ju kolegë të opozitës.

Objektivi i punës i këtij KomIsioni, është hetimi jo debati me ne për të na treguar në fillim atë që duhet të dalë ne fund!

Hetimi që kërkohet nga ne është një tërësi “veprimesh proceduriale, që ndërmerren nga ky komision, pa marrë të pandehur dhe pa ngritur akuza penale” (neni 2, pika 3 e Ligjit për Komisionet Hetimore). Vetëm duke hetuar mbështetur mbi prova do të mund të verifikojmë pretendimet e ngritura nga ju dhe shqetësimet e parashtuara nga partnerët e vëzhguesit ndërkombëtarë.

Së treti, nevojitet qëndrim i matur nga ne, kolegët e shumicës. Gjykata Kushtetuese na ka kornizuar detyrat e hetimit brenda kompetencave që përfshihen në përgjegjësinë kushtetuese të Kuvendit, pa hyrë në sferën e kompetencave të organeve të tjera.

Zoti Kryetar!

Te dashur kolegë të opozitës!

Duhet t’i japim drejtim situatës në të cilën ndodhemi, duke nderuar dhe respektuar njëri-tjetrin dhe Ligjin.

Nuk keni, nuk kemi, NUK KA rrugë tjetër!