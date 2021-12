Në zonën e konkurrimit Zhangjiakou do të vihen në funksionim 655 automjete me hidrogjen për Lojërat Olimpike Dimërore të Pekinit 2022.

Ato do të përdoren për shërbimet e transportit dhe logjistikës.

Një autobus me hidrogjen mund të ulë lëshimet e dyoksidit të karbonit me 11.8 tonë për 10 000 kilometra.

Zhangjiakou ka dy uzina të prodhimit të hidrogjenit dhe tetë stacione të mbushjes me hidrogjen.

/a.r