Nikolin Huba është 54-vjeçari i cili ka mbetur i plagosur mëngjesin e sotëm me armë zjarrin në Shkodër. Sipas informacioneve të para, mësohet se Huba është ish-kryetar i Partisë Socialiste në Vaun e Dejës.Ndërsa Policia e Shtetit në njoftimin zyrtar lidhur me plagosjen e ndodhur paraditen e sotme në Shkodër, ku i plagosur mbeti Nikolin Hubaj thekson se ai është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa ka nisur puna për kapjen e autorit.‘Më datë 04.09.2021, rreth 10:15, në afërsi të shkollës Pyjore, Shkodër, në rrethana ende të paqarta është plagosur me armë zjarri në këmbë, jashtë rrezikut për jetën shtetasi N. H., 54 vjeç, banues Vau Dejës. Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e Policisë ku vijon krehja e zonës për kapjen e autorit. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë ndodhet në vendngjarje dhe vijon punë për sqarimin e rrethanave dhe zbardhjen e ngjarjes.’- njofton policia.

Aktualisht, 54-vjeçari Huba është anëtar i Këshillit Bashkiak të Vaut të Dejës si dhe punonjës në Hidrocentralin e Komanit.

g.kosovari