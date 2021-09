Vendimi i Lulzim Bashës për të përjashtuar ish-kryeministrin Sali Berisha nga Grupi Parlamentar i PD, duket se ka sjellë revolt dhe zemërim tek demokratët.

Një ditë më parë, militantët e pritën me thirrjet “turp, turp”, para selisë së PD, por edhe para hyrjes së Kuvendit.

Ndërkohë, akuzat dhe kritikat nuk kanë munguar as në rrjetet sociale, kundër Lulzim Bashës.

Në një postim në faqen e tij në rrjetet sociale, Basha ka publikuar një video, të një deklarate për mediat, ku tenton të justifikojë vendimin e tij për përjashtimin e Berishës, por ndjekësit e tij kanë “shpërthyer” në akuza, duke e akuzuar si tradhëtar.

“Me Ramen s’ke punë më ti, tani ke punë me Berishën nja dy ditë, pastaj s’ke me askënd. Mashtrues, tradhëtar dhe fundërrinë!”-shkruan një qytetar.

Më tej, një tjetër shkruan “Ik se e fëlliqe. Kishte ngel dhe doktori, ja fute o holandez fluturues o tulipan”.

Po ashtu një qytetar shkruan “Ik legen, kukull e Rames e tregove veten. E pame edhe shoë-in me votat e grisura.Mashkull legen.”

Gjithashtu një një tjetër shkruan “Turp për ju, kështu nuk mundeni të fitoni. Populli eshte gerdit me keto gjera me sharje me gjera te shemtuara. Joo i moret në qafë demokratët ncncnc”.

Ndërsa një qytetar shkruan “Turp te kesh tradhtove njeriun qe te solli deri aty, ti sje tjeter vec se nje tradhtar kombtar sic është Edi Rama, juve ju duht nje thes i Avni Rrustemit turp te qoftë TRADHTAR.”

g.kosovari