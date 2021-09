Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, po i drejtohet publikut në një konferencë për shtyp në Shtëpinë e Oficerëve në Nish.

Ai vuri në dukje se kanë arritur një zgjidhje kompromisi për krizën në veri të Kosovës dhe Metohisë dhe se njësitë e ROSU do të largohen deri në orën 16:00 të 2 tetorit.

“Tërheqja e ROSU është parashikuar, dhe ky është një tregues se në të ardhmen veprime të tilla të shqiptarëve do të takojnë rezistencën e popullatës serbe. Kthimi i KFOR -it në përputhje me Rezolutën 1244 është domethënës dhe tregon se është e mundur të sigurohet siguri garanci për serbët, “vuri në dukje Vuçiç.

Ai vuri në dukje se nuk do të ketë heqje të targave serbe, pra tarifa për targat e përkohshme të RKS.

Presidenti i Serbisë tha se BE -ja, si lehtësuese, do të përpunojë gjithçka që del nga marrëveshja e parë si përparësi në takimin e ardhshëm si kryenegociator.

Ai deklaroi se formimi i Komunitetit të Komunave Serbe (MKS) dhe shkelja e marrëveshjes do të jetë e para në rendin e ditës. Disavantazhet e marrëveshjes janë se një zgjidhje më e vështirë do të arrihet brenda një periudhe prej gjashtë muajsh.

“Ne jemi ata që prezantuam regjimin e afisheve për ta, ata nuk mund të prezantojnë pllaka prove, por ata do të vendosin një afishe në stemën serbe dhe nuk ka kosto të përfshira,” shpjegoi Vuçiç.

Përfundime të dakorduara

Të dyja palët ranë dakord për pikat e mëposhtme:

1. Njësitë speciale të policisë të vendosura aktualisht në Jarinje dhe Brnjak, CCP -të do të hiqen njëkohësisht me bllokimet e rrugëve, duke filluar më 2 tetor 2021, në orën 8.00 të mëngjesit dhe duke përfunduar jo më vonë se 16.00h. KFOR -i do të vendoset në CCP Jarinje dhe Brnjak para fillimit të largimit të njëkohshëm dhe do të qëndrojë për rreth dy javë për të ruajtur një mjedis të sigurt dhe të sigurt dhe liri të lëvizjes.

2. Që nga 4 tetori 2021, në orën 8.00 të mëngjesit, regjimi i afisheve siç është rënë dakord në kuadrin e Dialogut të lehtësuar nga BE do të zbatohet si një masë e përkohshme derisa të arrihet një zgjidhje e përhershme.

3. Një Grup Punues i përbërë nga përfaqësimi i partive të BE -së, Beogradit dhe Prishtinës, dhe i kryesuar nga BE -ja, do të krijohet për të gjetur një zgjidhje të përhershme për çështjen e targave, bazuar në standardet dhe praktikat e BE -së. Takimi i parë i Grupit të Punës do të mbahet më 21 tetor 2021, në Bruksel. Brenda gjashtë muajve nga takimi i tij i parë, Grupi i Punës do të paraqesë gjetjet e tij mbi një zgjidhje të përhershme të formatit të nivelit të lartë të Dialogut.

https://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2021&mm=09&dd=30&nav_id=111862