Sekretarja e Përgjithshme e RCC në Shkup në Konferencën e Parë Vjetore të Ministrisë së Financave “Rimëkëmbja ekonomike dhe zhvillimi përtej Covid”

Shkup – “Ende ka interes të lartë të të rinjve për të qëndruar në rajon. Dhe ky është avantazhi ynë. Ata janë pasuria jonë më e madhe. Ato janë motori që nxit bashkëpunimin rajonal dhe pranimin në BE sepse i shohin mundësitë dhe nuk mbajnë bagazhin historik të konfliktit nga brezat e mëparshëm. ”, Tha Majlinda Bregu, Sekretare e Përgjithshme e Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) duke folur në panelin ku diskutohej mbi Sfidat Globale dhe Rajonale dhe Perspektivat e Rimëkëmbjes dhe zhvillimit në Konferencën e Parë Vjetore të Ministrisë së Financave “Rimëkëmbja Ekonomike dhe zhvillimi përtej Covid”, mbajtur dje në Shkup.

“Papunësia, korrupsioni janë disa nga sfidat kryesore me të cilat po luftojmë, gjthashtu dhe sfidat ekonomike janë të vazhdueshme, ky është një fakt i ditur, por pyetja e vërtetë është se si mund të shfrytëzojmë potencialin e integrimit dhe bashkëpunimit ekonomik rajonal? Tregu i Përbashkët Rajonal është një nga mundësitë. Nuk do mend se 6 është më e madhe se 3, por është e domosdoshme që gjashtë të kenë sukses në zbatimin e CRM dhe të mos bllokojnë njëri -tjetrin.

Papunësia e të rinjve ishte 35.1% në Ballkanin Perëndimor 6 ekonomi në vitin 2020 krahasuar me 16.8% në BE. Vetëm duke e njohur këtë si një problem të madh, ne mund të fillojmë të gjejmë mënyra për ta zgjidhur atë. Skema e Garancisë së të Rinjve mund të ndihmojë në këtë drejtim dhe unë përgëzoj Maqedoninë e Veriut që është pioniere në zbatimin e saj ”, tha Bregu dhe bëri thirrje për mbështetje në nisjen e Koalicionit rajonal mbi punësimin dhe Aftësitë, i cili do të sigurojë që kompanitë të zhvillojnë dhe mbajnë grupin e talenteve të Rajon. “Ky është një nga shembujt konkret për të bërë një përparim në lëvizshmërinë rajonale. Ky është një mjet i cili do të mbajë të rinjtë tanë në rajon, ”shtoi Bregu.

Më herët ,Sekretarja e Përgjithshme Bregu u takua me përfaqësuesit e Këshillit Rinor të Maqedonisë së Veriut për të diskutuar çështjet e pazgjidhura që të rinjtë kanë në mendje, dhe për të dëgjuar pikëpamjet e tyre mbi situatën, shqetësimet e tyre por edhe sugjerimet se si të përmirësohen gjërat, duke rritur potencialin mbi vendosjen e një bashkëpunimin rajonal. Përmes Projektit të saj të Laboratorit Rinor të Ballkanit Perëndimor të financuar nga BE, RCC mundet dhe po ndërmerr hapat dhe veprimet e nevojshme për të përfshirë më shumë të rinjtë në procesin e vendimmarrjes në rajonin tonë.