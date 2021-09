Gazetari investigativ, Artan Hoxha ka publikuar foto nga një plantacion me kanabis në Shqipëri.

Zona ku është mbjellë droga nuk bëhet e ditur, por gazetari thotë se bëhet fjalë për një hibrid të ri të kanabisit “Made in Albania” dhe që mban emrin “Gorrilla”.

Sipas gazetarit, fara e është modifikuar në kushte laboratorike në Spanjë dhe për herë të parë është kultivuar në Shqipëri.

Lloji i ri i drogës, sipas Hoxhës, piqet brenda 60 ditëve.

Siç duket edhe nga fotot, për rritjen e drogës është vendosur edhe nje sistem ujitje.

Ne XHUNGEL,

Sigurisht nuk jemi ne Afrike.

As ne xhunglen e Amerikes Latine.

Por jemi ne xhunglen shqiptare, me hibridin me te ri te kanabisit Made in Albania, “Gorrilla”.

Nje e fare e modifikuar ne kushte laboratorike ne Spanje dhe e kultivuar per here te pare ne Shqiperi, qe piqet brenda 60 ditesh…

