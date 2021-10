Si pasojë e mungesave të rëndësishme në rreshtim për shkak dëmtimesh, pezullimesh e COVID, Shqipëria vjen e cunguar dhe me shumë ndryshime në formacion. Trajneri Reja si fillim ka bërë zgjedhjen e pritshme në prapavijë me Veselin në vend të Gjimshitit.

Ndërkohë, në mesfushë është Ramadani që luan në vend të Gjasulës dhe në mënyrë të papritur është Roshi që luan në mesfushë në vend të Bajramit. Në sulm është dyshja Uzuni-Manaj, me Brojën që përfundon përsëri në stolin e rezervave.

SHQIPËRI-POLONI 0-0

53’ Harkimi u radhës i Roshit nga e djathta, as Manaj e as Uzuni nuk arrijnë të godasin topin me kokë.

50’ Karton i verdhë edhe për Bednarek pas faullit ndaj Ramadanit.

48’ Ndëshkohet me të verdhë Hysaj për një faull në sulm. Duket i tepruar vendimi i gjyqtarit Turpin.

47’ Kumbulla mbyll një iniciativë të mirë të Levandovskit nga e majta e pastaj e shoqëron derisa sulmuesi lëshon topin në anësore. Duartrokitje nga publiku.

46’ Pjesa e dytë nis me një zëvendësim te polakët, pasi Klish i zë vendin Moder në rreshtimin e skuadrës mike.