Bashkëshorti i modeles shqiptare Angela Martinit, Dragos Savulescu është liruar nga ambientet e paraburgimit në Greqi. Megjithatë, ai është vendosur në arrest shtëpiak dhe nuk lejohet të largohet nga Greqia.

Lajmi konfirmohet nga mediat rumune, të cilat shkruajë se kjo masë është caktuar nga një gjykatë rumune, e cila ka kërkuar dhe ekstradimin e Savulescut.

Masa e vendosur ndaj tij sjell një sërë detyrimesh, mes tyre dhe paraqitja në gjykatë brenda afateve të përcaktuara nga togat e zeza. Kujtojmë se Savulescu u arrestua nga autoritetet greke, pas një postimi në rrjete sociale të Angelës.

Ata shiheshin në vilën luksoze në Mikonos duke drekuar mes miqsh, e kjo ishte dhe objekti që bëri autoritetet të reagonin.

Kush është Dragoș Savulescu?

Ai është 46 vjeç, në të kaluarën ka qenë aksioner në Dinamo Bucuresti dhe ishte përfshirë në disa afera për riatdhesimin e pronave në Bukuresht.

Në një kërkim të thjeshtë në Google për emrin e tij, Dragos Savulescu rezulton si aktor. Ai shfaqet në fotografi me Kevin Costner dhe Eros Ramazzottin. Savulescu ishte i dashuri i aktores rumune Madalina Ghenea dhe më pas ai u martua me ish-Miss Shqipërinë, Angela Martini.

Dragos Savulescu fitoi para nga transaksionet e pasurive të paluajtshme, siç e ka pranuar dhe vetë në një intervistë për gazetën Evenimentul zilei në vitin 2013: “Unë fitova para 70-80% nga pasuritë e paluajtshme. Para bujës! Shita shtëpinë e profesorit të biologjisë dhe më mbetën 3,000 dollarë. Për dy mijë kam marrë një Opel Kadett. Unë isha djali i vetëm që shkoja në shkollë me veturë. Po e mbushja me vajza kur kthehesha”, deklaroi Savulescu tetë vjet më parë.

E vetmja kompani në të cilën shfaqet emri i tij është ajo që menaxhon Dinamo Club. Në vitin 2012, ai ishte në kompani me Ionut Negoita, vëllai i kryetarit të sektorit 3, së bashku me Cristi Borcea dhe Nicolae Badea. Një vit më vonë, në vitin 2013, ai u largua nga kompania.

Në vitin 2015, Geta Savulescu, nëna e Dragos Savulescu, mori në gjykatë, si agjente, kompensimin e tokës në Verdi Park. Ajo kërkoi kompensim në emër të pronarëve të vërtetë, Camelia Coman Zarescu, Liviu Traian Poenaru, Eugenia Frant dhe Ion Tudor.

Gjykata i dha dëmshpërblim prej 660 mijë eurosh, të cilave iu shtuan kamata ndëshkimi, sepse ish-pronarëve u ishte hequr përdorimi i tokës midis viteve 2011 dhe 2015. Deri në zbatimin e dënimit, zyra e kryetarit të bashkisë ishte e detyruar të paguante 2 euro/m2 për muaj, pra 67,430 euro në muaj.

Në qershor të vitit 2018, Këshilli i Përgjithshëm i Komunës së Bukureshtit votoi marrëveshjen në parim për fillimin e negociatave për blerjen e tokës në Parkun Verdi. Ishte një truall prej 33,715 metrash katrorë, i ndarë në gjashtë parcela. Matjet e mëvonshme dhe dokumentet kadastrale treguan se, në fakt, ishte një zonë gati një e treta më e madhe, 46,088 metra katrorë.

Shuma e shitjes ishte afër 50 milionë euro. Fillimisht, eksperti e vlerësoi tokën me dyfishin e shumës – 26.4 milionë euro, por ndryshimet në ligjin e shpronësimit, të miratuar në gusht të vitit 2018, do të kishin çuar në dyfishimin e kompensimit. Në një përgjigje për G4media.ro, Kryeqyteti shpjegoi pse u arrit kjo shumë e madhe.

“Nga momenti i përgatitjes së raporteve dhe deri në datën kur Komisioni u mblodh për të marrë parasysh rezultatet e vlerësimit (21 gusht 2018 – n.r.), Ligji nr. 255/2010 për shpronësimet për arsye të shërbimeve publike. Dispozitat e reja përcaktojnë se “punimet e ruajtjes ose të peizazhit” gjithashtu mund t’i nënshtrohen shpronësimit. Me fjalë të tjera, legjislacioni i ri përcakton që tokat e klasifikuara si hapësira të gjelbra gjithashtu vlerësohen duke marrë parasysh rrjetet noteriale”, kishte thënë ai për mediumin rumun.

Dragos Savulescu u dënua me pesë vjet e gjysmë burg për bashkëpunim në shpërdorimin e detyrës, në rastin e Radu Mazăre, së bashku me disa të pandehur. Ai u akuzua se ishte pjesë e grupit të organizuar kriminal që dyshohet se arriti të dëmtojë shtetin me 114 milionë euro përmes përfshirjes ilegale në kthimin e plazheve dhe shkëmbinjve në qytetet Konstancë dhe Mamaia.

/b.h