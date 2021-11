Aktualisht janë 35 familje të ngujuara në qarkun e Lezhës, për shkak të frikës nga gjakmarrja. Gjoka përmend 4 raste specifike, ku personat që kanë kryer krimin, pas vuajtjes së dënimit qëndrojnë të ngujuar bashkë me anëtarët e tjerë të familjes.

Aktualisht janë 35 familje të ngujuara në qarkun e Lezhës, për shkak të frikës nga gjakmarrja. Gjoka përmend 4 raste specifike, ku personat që kanë kryer krimin, pas vuajtjes së dënimit qëndrojnë të ngujuar bashkë me anëtarët e tjerë të familjes.

“Lezha është e preferuar për banim dhe ka vërshim të zonës verilindore drejt qytetit të Lezhës. Kanë ndodh vrasje ne na e shton këtë problem këta që vijnë që vijnë fill sa ndodh gjëma atje ku ndodh nga Dibra, Malësia e Madhe e shohin Lezhën si strehe, ajo që është t’u çudit kemi 3 raste vijnë të dyja palët i ngujuari dhe familja e vrasësit dy palët këtu, është problem ngujimit rrinë fshehur përpiqemi të ndërmjetësojmë me besë dhe cak”, tregon ai.

“Kemi 4 familje në Shkëmb të Kuq, Grykë Zezë, një Lezhë në qytet në lagjen ish-SMT këto 4 raste kemi 4 doracët, familje të ngujuara dhe vetë doraci, i kemi të 4 brenda sot, ç’të them pa besë pa nor”. Në gjithë qarkun janë 35 familje të ngujuara këto të 4 që përmendura janë të ngujuara egër kemi një kontingjent që marrin besë me cak për 6 apo 3 muaj, kemi filluar me hap pak dritë jeshile, por këto 4 që përmenda janë të ngujuar në mënyrën më klasike. Ka dy vite që kemi nxjerr fëmijët nga ngujimi, nuk ka fëmijë të ngujuar në Lezhë”, tregon ai.