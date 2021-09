U pikas nga një karabinier rastësisht ndërsa e kanë tradhëtuar lëvizjet e dyshimta të tij

Fill pas dyshimeve, efektivi njoftoi patrullat duke kërkuar një kontroll në zonë dhe në shtëpinë e shqiptarit për t’u siguruar që nuk po kryente veprime të jashtëligjshme.

Me të mbërritur pranë banesës, karabinierët pritën që burri të dilte nga shtëpia dhe i bënë kontroll, duke i gjetur një qese me 100 gramë kokainë. Po ashtu edhe në banesë kishte të njëjtën lëndë nakortike dhe armë zjarri, e cila ishte fshehur në një prej sirtarëve të kuzhinës bashkë me municionin.

Shqiptari u vendos në pranga dhe u dërguan në burgun “Nerio Fischione” në Brescia, ndërkohë që Policia ka nisur hetimet për të zbuluar rrjetin e trafikut në zonë.

