“Debati kushtetues lidhur me zgjedhjet është mbyllur. Nuk ka më asnjë strukturë ku pritet ndonjë vendimmarrje tjetër. Në këto rrethana, edhe argumenti se do të presim vendimin e Gjykatës Kushtetuese bie poshtë dhe do të duhet që palët politike dhe institucionale të lexojnë mirë procedurat ligjore”, thekson Krasniqi.