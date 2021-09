Ish deputeti Lefter Maliqi ka shpërndarë një video në rrjetet sociale ku Sali Berisha thotë se Lulzim Basha dhe Edi Rama janë të pashpresë duke i akuzuar për pazare në kurriz të tij dhe demokratëve.

Maliqi ka përshëndetur aksionin e Berishës duke i ofruar mbështetje nga krahina ku ka qenë deputet.

“Jemi gati ne mbeshtetje per rrezimin e Regjimit te krimit,droges,mafies e oligarkeve”, duke shtuar:

“Sot me shume se kurre jam ne mbeshtetje te Liderit Berisha,burre shteti,premtimet i beri realitet.Liberalizoi vizat me BE,futi vendin ne Nato,beri rrugen e kombit,rriti pensionet e pagat,beri mijera km rruge e plot ndryshime kudo.Pazarit te Roskovecit ne 2017 i doli boja.Koha te ringrejme opoziten deri ne mposhtjen e kesaj marrveshje qe ka cuar nga humbja ne humbje opoziten. Kapja e institucioneve dhe e opozites duhet te marr fund shpejt.Rilindja e krimit duhet çmontuar.Mirenjohje Liderit Berisha i cili mbetet pro amerikan per liri dhe demokraci.Manipulatoret,mosmirenjohesit,tradhetaret meritojne ndeshkim”, tha Maliqi.

/b.h