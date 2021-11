Hyrja e Valon Shehut si banori më i ri konkurent “ndezi” në shtëpinë e Big Brother bisedat rreth seksit. Që në klipin e tij prezantues këngëtari shprehu një pëlqim për fizikun e Beniadës.

“Shumë e mirë Beni”-, ishte fraza që ka thënë në një moment brenda shtëpisë ai, që u transmetua edhe të premten gjatë spektaklit.

Kjo ka bërë më pas që të shkëmbehen mes banorëve dhe moderatores Arbana Osmani disa batuta pikante rreth deklaratës së Valonit që ai do të jetë i pari brenda shtëpisë që do të bëjë marrëdhënie seksuale.

I pyetur nëse ka deri më tani një “objektiv”-, Valoni tha “po shoh ku rafsha mos u vrafsha”.

Pjesë nga batutat:

Beniada: Obobo e shkreta unë tani

Arbana: Pse moj? Si te duket?

Beniada: Shumë mirë shumë mirë deri tani për ca bëhet pyetja gjasme kot sikur se kuptova.

Arbana: A e kam dëgjuar vetëm unë apo e keni dëgjuar edhe ju që Valoni ka thënë që do jetë i pari që do bëjë …(seks) brënda në shtëpi?

“Unë e mora vesh dje. Jo se kemi dëgjuar”, ishin disa nga pergjigjet e banoreve.

Arbana: Valon ke ndonjë ide se me kë apo e di që do jesh i pari?

Valoni: Unë e kam thënë një fjalë që ku rafsha mos u vrafsha.

Arbana: A okej ku rafsha mos u vrafsha po a ke ndonjë ide se ku do me ra?

Valoni: S’po di jam tu pa ku.

Donaldi: Ku do biesh dmth?

Iliri: Tani për tani te mëngjesi i Meridianit

Arbana: Antonela po ti?

Antonela: Mirë hic ti si je? Ca të them moj Arbana

Arbana: Po si të duket mi banori i ri një vështrim ja ke hedhur?

Antonela:Arbana unë i thashë ke ardh me laps e me letër tha unë lapsin e kam mungon letra. Sa i afrohet një femër ja erdhi letra thotë. A e do të bardhë a të zezë a të verdhë si e don këtë letër? E gjithë kohën thotë ja e kam gati lapsin.

Semi: Është komentuar gjithë kohës ky muhabeti se sa i dhënë është ky djalë pas…në momentin e parë që ka ardhur e kemi diskutuar një cik këtë muhabetin e horoskopit. Akrepi është shumë i zjartrtë në krevat e mesa duket po mundohet ta shfrytëzoje.

Arbana: Kush është Akrep tjetër aty?

Semi: I vetmi.

Donaldi: E ta imagjinosh Arbana që është në ditën e dytë

Arbana: Mendo në ditën e 50 o Donald.

Meridian: Shyqyr që u zpraps një cik Antonela se i shkote gjithë cunave përpara e i bënte karshillik vetëm Valonit i tërhiqet një cik mbrapa.

Beatrix: Unë nuk jam këtu, jam në autobus

Iliri: Unë habitem me këto thëllënzat që deri dje kishin dëshira e kërkesa majtas e djathtas në momentin që erdhi skifteri në shtëpi as puplat nuk u gjenden më.

Pas spektaklit të mbrëmshem, duket se Valoni është “përkushtuar” pas Antonelës.

Në një video publikuar në rrjetet sociale ai duket teksa i pastron asaj fytyrën kur ajo është e shtrirë në shtrat dhe ai më pas e puth në ballë dhe reagon “ohohohoh”

Komenteve të banorëve për këtë gjest, Valoni iu përgjigj:

“Ty t’kom pa nëpër cepa muah muah”

Antonela: Okej masazhi tani

Valoni: Ku ke qejf me ta bo?

Antonela: Tek këmbët/m.j