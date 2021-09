Aldi Rama ka ndërruar jetë në spitalin e Traumës disa orë pasi qëlloi veten në Lezhë. Ai vrau policin Saimir Hoxha dhe për 4 orë u arratis dhe i fshihej Policisë.

Ai në fund qëlloi veten dhe u transportua në Tiranë me plagë të mëdha në kokë dhe i intubuar.

Ditën e djeshme në Kune-Vain, tre policë shkuan për të asgjesuar një parcelë me 110 bimë kanabisi. Në kthim ata u ndeshën me një automjet të ndaluar. Nënkomisari Saimir Hoxha i kërkoi dokumentet 21-vjeçarit Aldi Rama, por ky i fundit refuzoi dhe e qëlloi me plumba në qafë e gjoks.

Polici ndërroi jetë rrugës për në spital, kurse Rama mori automjetin dhe u largua me shpejtësi