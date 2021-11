Ermir Kosova nga Durrësi është personi i shpallur në kërkim për ndotjen në bregdetin e Shëngjinit. Ermir Kosova nga Durrësi, kapiten i anijes ‘Frojdi’, ka dalë rreth orës 11, nga Porti i Shëngjinit dhe është nisur drejt Porto Margera në Itali. Dyshimet për ndotje nga ky mjet lundrues lidhen me kohën dhe itinerarin e lëvizjes, por do të jenë analizat që do provojnë diçka të tillë.

Materialet hetimore u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Lezhë, për veprime të mëtejshme.

g.kosovari