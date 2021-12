Në lidhje me kuvendin e dytë të PD-së, Nishani tha:

“Për fat të keq jetojmë në kohën e alogjizmit politik. Nuk e shmangim dot këtë. Kështu që, përsa kohë mungon standardi i seriozitetit të zotit Basha, mund të ketë edhe artikulime të tilla, por në aspektin procedurial është i pavlerë. Demokracia është vullnet i shumicës, duke respektuar të drejtat e pakicës. Kjo është filozofia bazë e demokracisë. Shumica dërrmuese ka vendosur që të ketë një proces të ri organizimi në PD dhe në aspektin formal, Kuvendi i datës 11 ka fuqi mbi të gjitha institucionet e tjera dhe vendimet e tij rrëzojnë të gjitha vendimet e mëparshme, qofshin ato vendime të kryetarit, do të zerojnë të gjitha aktet e mëparshme.

Pas 11 dhjetorit, unë besoj se zoti Basha nuk do të jetë më në kapacitetin e kryetarit të Partisë Demokratike. Nëse në datën 11, shumica e anëtarëve të PD-së marrin vendime që statuti duhet të ndryshojë, nëse lidershipi duhet të ndryshojë dhe nëse vendimet e mëparshme zerohen nga ky kuvend, çdo qëndrim personal pas datës 11 dhjetor, nuk do të ketë fuqi apo impakt. Kuvendi i datës 18 do të jetë i pavlefshëm pastaj”.