Analisti Lorenc Vangjeli deklaroi në “Log.” në ABC se me thirrjen e Kuvendit, kryedemokrati Lulzim Basha ka bërë lëvizjen që duhet të kishte bërë prej kohësh duke u përgjigjur me monedhën e duhur.

“Nga momenti ku Basha hapi kutinë e tij të fundit dhe tha po ne do shkojmë në Kuvend, bëri atë që duhet të kishte bërë prej kohës. Krizës Basha iu përgjigj me monedhën e duhur dhe një lëvizje politike. Kjo është diçka e tejkaluar dhe debati duhet të jetë sërish politik. Ishte ndeshja e madhe, nëse do ketë Kuvend. Tani Kuvend ka”, tha Vangjeli.