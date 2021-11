Kryetari i Partisë Republikane, deputeti Fatmir Mediu ka dalë në një konferencë për mediat pas vendimit të Apelit të GJKKO, i cili i hapi rrugë rihetimit dhe rigjykimit të tij për çështjen e Gërdecit.

I pyetur se kush po e sulmon, Mediu është shprehur se është provuar se nuk ka asnjë përgjegjësi me VKM dhe urdhërat, ndersa ka thene se ka sulme nga para prapapa, por asnjehere nuk permendi pergjegjesine qe ka Mediu per 26 te vraret nga biznesi i demontimit te municioneve te lejuara nga ai per pasurimin e Shkelzen Berishes.

Pyetje: Pretendoni për sulme; Janë faktorë të huaj apo të brendshëm që iu luftojnë ju?

Mediu: Vetë hetimi e ka provuar që Fatmir Mediu nuk ka asnjë përgjegjësi me VKM dhe urdhërat. Kjo është puna e ministrit. Po kjo çështje është gjykuar në 2019 dhe në Apel. Por asnjë, as prokurori dhe as gjyqtarët nuk i referohen këtij vendimi. Kush është nga pas kësaj…kjo është një histori, ka para, mbrapa, mbi dhe. Por fakti që kjo çështje është shtruar pas fushatës elektorale të lë të dyshosh që ka interesa të tjerë.

Avokati Visha: Pa dyshim që kur ke të bësh me një trup që llogjikën e ndërton në topi është i imi, penalltinë e gjuaj vetë. Presim që të gjuajnë topin.

