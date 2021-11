Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj përmes një postimi në Twitter tregon për vizitën e tij në Mal të Zi në kuadër të promovimit të Tiranës, Kryeqyteti Europian i Rinisë për vitin 2022.

Gjatë vizitës në Mal të Zi, kryebashkiaku Veliaj takimin e parë e pati me kryetarin e Komunës Tuz, Nik Gjeloshaj.

“Vizite e shpejte ne Mal te Zi per te promovuar Tiranen – Kryeqyteti Europian i Rinise 2022. Ndalesa e pare ne Tuz, ku miku im Nik Gjeloshaj punoi pa pushim per shpalljen e Tuzit komune dhe qe sot e drejton plot perkushtim e pasion! Forca Nik, me e mira eshte perpara!”, shkruan Veliaj në Twitter.