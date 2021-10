Tashmë është fakt që PD dhe LSI nuk bashkërendohen për qëndrimet e tyre politike. Nënkryetari i LSI Petrit Vasili deklaroi në Radarin Informativ se partia e tij nuk ka marrë asnjë dokument apo propozim nga kryedemokrati Lulzim Basha sa i takon tre amendamenteve në lidhje me “Zgjedhoren”, “Territorialen” dhe vettingun e politikanëve.

Lidhur me këtë të fundit, duket se pakënaqësia e LSI vjen edhe me faktin se PD ka kërkuar që ata të hetohen nga SPAK, strukturë e cila sipas Vasilit, nuk është as ¼ e Prokurorisë së Krimeve të Rënda.

“Nuk e kam parë fare këtë propozim. Nuk e kam lexuar. Nismat shikohen e zeza në të bardhë. Unë nuk mund të diskutoj një koment në studio. Unë si forcë politike nuk kam një dokument të tillë. SPAK nuk ekziston por është vendosur në krahun e kapjes së shtetit. Afera e teatrit nuk lëviz asgjë. Çështja e Becchettit ulërin.

Çështja e Astirit nuk kurseu as SHBA. Nuk po flas për krimin zgjedhor apo si u fsheh informacioni për vrasjen e Klodian Rashës apo për vrasjen që ndodhi në Elbasan para zgjedhjeve. Pyetja e madhe është, cila është efiçenca. SPAK nuk është as ¼ e Prokurorisë së Krimeve të Rënda që lamë pas. Nuk e kemi diskutuar me PD. Nuk kemi pasur as komunikim as diskutim. Janë nismat e saj, nuk jemi informuar. Nuk ka pasur asnjë diskutim për këtë çështje. Për çështje të tjera nuk ka pas. Çdo votë e LSI do jetë sipas identitetit tonë politik. Nuk lidhet me rreshtime. PD zgjodhi të mos e votojë vettingun ndërsa ne e kemi votuar”, u shpreh Vasili.

Ndalur te reforma territoriale, Vasili theksoi se është i habitur me propozimet e PD, duke kujtuar kohën kur ajo kundërshtoi reformën e mbështetur nga LSI. “As propozimet për reformën territoriale, jam shumë i habitur. Është lutur PD të japë kontributin e saj. Ne si LSI kërkuam reformë gjithpërfshirëse, por PD kundërshtoi në mënyrë të habitshme”, deklaroi ai.

Vasili komentoi edhe konfliktin e brendshëm në PD, mes Bashës dhe Berishës. Ai nuk dha një krah se kë mbështet mes të dyve, por qëndrimi i tij u lexua hapur me qëndrimin pro mbledhjes së Kuvendit Kombëtar, nismë kjo e ish-kryedemokratit Sali berisha.

“Unë në konfliktet e shtëpisë nuk hy kurrë. Merrem me punët e shtëpisë sime. Nuk jam marrë. E vetmja gjë që mund të them, por përderisa hidhet një produkt politik, principet e respektimit të votës dhe promovimet që ka bërë Berisha, besoj janë të shëndetshme”, u shpreh Vasili.

Petrit Vasili foli edhe progres-raportin e Komisionit Europian për Shqipërinë. Lidhur me komisionin hetimor për 25 prillin, nënkryetari i LSI nënvizoi se do të mbajnë qëndrimet e tyre pa u bashkërenduar me partitë e tjera opozitare.

“Ajo që ka ndodhur në 25 prill është e qartë. Në raport progresin u panë disa gjëra të rënda. Përdorimi i të dhënave personale, shitblerja e votës. Secili prej tyre, shpërdorimi i shtetit i ka vënë vulën. Nuk duhet të reshtet së hedhuri dritë. Ka shumë çështje të mëdha që do evidentojnë lëvizjet e parave, punësimet në administratë, vjedhja e të dhënave personale, shpërdorime të tjera të pushtet në mënyrë të vazhdueshme. Kemi edhe praktika negative ku ka shtrëngime për të mos dhënë informacion. Kjo do të ishte një gjë e rëndësishme. Duhet ta kuptojë edhe shqiptari më i fundit se çfarë ka ndodhur.

Si anëtar i komisionit jam për të vazhduar një betejë pas 25 prillit. Kemi qenë këmbëngulës, serioz dhe tepër aktiv. Pozicioni është po ai që kemi mbajtur. Do të risjellim edhe faktet që kemi dërguar në SPAK. Këtu nuk është çështje e ka njëri apo e ka tjetri. Kemi një palë që ka grabitur zgjedhjet dhe një palë që e denoncon. Besoj se do bëjmë një punë të mirë me hapësirat dhe debatin e madh. Rregullorja komplet e panevojshme.

Nuk janë propozime që përfaqësojnë gjithë opozitën shqiptare. Në axhendën tonë politike në radhë të parë është zbardhja e gjithçkaje që ka të bëjmë me kapjen e shtetit. Nëse nuk godasim atë do përsërisim farsat e 25 prillit. Duhet hetuar kapja e shtetit.

Së dyti ka qenë hetimi i procedurave parlamentare, parlamenti në funksion të oligarkëve. Kapja e ekonomisë, zgjedhjeve bëjnë kapjen e shtetit. Unë si përfaqësues i LSI nuk kam dëgjuar që PS të ketë pranuar që reforma territoriale është në krizë dhe është e gatshme të ndryshojë. Ata kanë thënë janë të hapur. A është pranuar që jemi në krizë. Vettingu është komponent i reformës në drejtësi, por brenda kohës kushtetuese duhet të kishte përfunduar. Për vettingun, jo ne por komiteti i Helsinkit ka shprehur problemin e funksionimit me dy standarde. Reformën në Drejtësi ne e kemi votuar. Kërkohet të zbatohet kjo reformë por janë shkelur të gjitha afatet kushtetuese”, deklaroi ai.

