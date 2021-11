Shqipëria pritet që së shpejti të ketë një strukturë të re në Policinë e Shtetit, të quajtur “policia alpine”. Kjo njësi do të jete e specializuar për zonat malore të Shqipërisë, kryesisht në veri të vendit, që gjithnjë e më shumë po frekuentohen nga pushuesit vendas dhe të huaj.

Alpet, Thethi, Valbona, Lepusha, por edhe parqe të tjera kombëtare do të jenë në monitorim nga efektivët, të specializuar të cilët do të garantojnë siguri dhe ndihmë për të gjithë turistët që preferojnë sportet në natyrë.

Kjo njësi e re ka lindur pasi policia nuk ka mundur ti ofroje ndihmë pushueve të cilët pësojnë aksidente apo humbasin në male. Pikërisht duke nisur nga këto mangësi, ka nisur hartimi i draftit për policinë alpine e cila do të ketë edhe infrastrukturën dhe mjetet e nevojshme.

Modeli që do t’i shtohet Shqipërisë, është ai austriak. Madje, ministri Çuçi e diskutoi këtë nismë së bashku me drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, Gledis Nano në takimin per 30-vjetorin e RENEA-s.

/a.r