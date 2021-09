Në një intervistë ekskluzive për Euronews Albania, kryetari i PDK Memli Krasniqi shprehu shqetësim për dëmtimin e marrëdhënieve Kosovë-Shqipëri, ndërsa ia dha pjesën më të madhe të përgjegjësisë kryeministrit Albin Kurti.

“Unë mendoj se raporti ynë me Shqipërinë është i dëmtuar pikërisht nga qasja që kryeministri i Kosovës ka pasur edhe në raport me liderët institucional në Shqipëri,” deklaroi Krasniqi.

Sipas tij kontribut negativ ka dhënë dhe pjesëmarrja e Kurtit në fushatën zgjedhore të Shqipërisë, në përkrahje të kandidatëve të Vetëvendosjes në zgjedhjet e 25 prillit.

“Marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri asnjëherë nuk duhet t’i subordinohen marrëdhënieve personale të kryeministrave që janë në detyrë, në momente të caktuara,” shtoi ai.

“Protagonizmi personal, tendenca për të treguar se cili është më i rëndësishëm se tjetri, i ka dëmtuar marrëdhëniet e mira. Besoj që Kosova gjithmonë duhet ta shohë Shqipërinë, si një mbështetëse të saj sepse ka qenë historikisht dhe tradicionalisht. Shqipëria është anëtare e NATO-s, është një shtet i rëndësishëm jo vetëm në nivelin e marrëdhënieve jo vetëm rajonale,” deklaroi kreu i PDK.

Krasniqi mori si shembull marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri gjatë drejtimit të vendit nga Hashim Thaçi, ku tha se ai kishte funksionuar në raportin me Shqipërinë mirë edhe me ish-kryeministrin Berisha edhe me kryeministrin Rama.

Politikani mbështeti idenë se bashkëpunimi dhe koordinimi Kosovë – Shqipëri duhet t’i paraprijë edhe veprimeve edhe në nivelin rajonal e evropian, gjë që do të sillte menaxhim më të mirë edhe të nismës së Ballkanit të Hapur.

“Kryeministrat e Kosovës duhet ta shohin Shqipërinë jo vetëm si partner, por edhe si shtetin e parë mbështetës në të gjitha çështjet që ndërlidhen me interesat tona kombëtare,” deklaroi Krasniqi ndërsa tha se pret të takojë së shpejti kryeministrin Rama.

/b.h