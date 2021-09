Kreshnik Spahiu: Pse Vizita e Merkel është sukses për Tiranën

Analisti Kreshnik Spahiu tha në Open se vizita e sotme e kancelares Angela Merkel është një sukses për Tiranën zyrtare. “Vizita është privilegj dhe sukses për Tiranën dhe këtu duhet të vijmë pikë. Vizita e Merkel ka tre prioritete: njeh faktorin shqiptar, bën bashkë dy kryeministra shqiptar.

Ajo tha që Shqipëria dhe Maqedonia kanë plotësuar kriteret , por për shkak të çështjeve proceduriale është i vonuar. Sa i përket çështjes së dhe procesit të Berlinit dhe dallimin me Open Balkan. Është e papranueshme që Tirana dhe Prishtina tregojnë paaftësinë në dialog, si mund të gjejë dialog me Serbinë, Kosova kur nuk e bën me Tiranën.