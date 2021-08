Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, ky tregues zbriti në 7.12% në fund të qershorit, ndjeshëm më poshtë se krahasuar me të njëjtën periudhë të 2020-ës kur fiksohej në 8.09%. Ndërsa në raport me muajin maj, janë ulur me rreth 0.68 pikë përqindje.