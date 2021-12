Pedagogu në Akademinë e Policisë, Qetsor Gurra është vënë në pranga pasi akuzohet për korrupsion. Nga informacionet e para mësohet se Gurra është prangosur sot në ambientet e Akademisë së Policisë bashkë me një student. Operacioni është zhvilluar nga Drejtoria Rajonale e Shërbimeve për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Tiranë.

Emri i studentit të prangosur nuk bëhet ende me dije. Gjithashtu pritet që të zbardhen detaje në lidhje me korrupsionin e ushtruar që ka çuar në pranga pedagogun Gurra. Hetimet janë në vijim e sipër dhe mund të zbulojnë emra të tjerë të përfshirë në këtë skemë korrupsioni që u zbulua vetëm një ditë pasi studentët iu nënshtruan testimit me shkrim për t’u pranuar në Akademinë e Sigurisë

Nga ana tjetër, sot anë dalë rezultatet për 1 miëj e 485 të rinjtë, midis tyre 30% vajza, të cilët iu nënshtruan një ditë më parë testimit me shkrim për t’u pranuar në Akademinë e Sigurisë Rezultatet e testimit janë publikuar pak orë pas provimit në faqen zyrtare të Policisë së Shtetit në Facebook, për qarqet: Fier, Gjirokastër, Elbasan, Korçë, Shkodër, Lezhë, Kukës, dhe Dibër.

g.kosovari