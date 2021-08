Akullorja ka një rol kryesor në dietën e njerëzve si një zgjedhje për ëmbëlsirë. Ajo është një zgjedhje që kombinon freskinë dhe shuarjen e dëshirës për ëmbëlsira, pra është një ëmbëlsirë e akullt.

Konsumohet në plazh, në shtëpi, në shëtitje, në pushime, me një fjalë kudo! Mund ta gjeni në të gjitha shijet nga çokollata tek frutat, deri tek recetat më të veçanta, të cilat kënaqin të gjitha shijet.

Pyetja më e zakonshme është nëse dikush mund të konsumojë akullore në një dietë të ekuilibruar me qëllim humbjen ose ruajtjen e peshës. Përgjigja është po, me kusht që personi të dijë saktësisht se çfarë po konsumon si nga vlerat ushqyese ashtu edhe ato kalorike dhe i përshtat ato në përputhje me dietën e tij.

Akulloret ndahen në lloje të ndryshme në varësi të përbërësve dhe mënyrës së prodhimit të tyre. Noa.al ju sjell më poshtë shpjegimet e mjekes nutricioniste, Dana.

Llojet më të njohura të akullores janë:

Akullorja klasike – krem:

Përbërësi kryesor është qumështi, i cili rrihet në mikser, ngrin, rrihet përsëri dhe vendoset në ngrirje sa të jetë e nevojshme për të marrë strukturën e dëshiruar.

Akullorja Parfait:

Përmban krem qumështi me yndyrë të lartë, vezë dhe zakonisht arra dhe fruta. Kremi i tij ka shije si çokollatë ose vanilje.

Akullorja Sorbet:

E bërë pa qumësht ose krem, vetëm me lëng ose pure frutash.

Akullorja Granita:

Përbërësit kryesorë janë shurupi dhe uji, të cilët ngrijnë në një makinë të veçantë.

Akullore makine:

Përmban qumësht ose krem ​​dhe përgatitet menjëherë në makina speciale. Konkretisht, qumështi i ftohtë trazohet me një përzierje akulloreje pluhur, në varësi të shijes që duam, dhe ngrin në makinerinë që e prodhob. Cilësia e saj është më e butë dhe është më pak e akullt se llojet e tjera.

Cila është vlera ushqyese e akullores?

Vlera ushqyese e sa varet nga lloji dhe mënyra e përgatitjes. Në veçanti, akulloret me qumësht ose ajkë janë të pasura me kalcium, vitamina A, D dhe E, magnez, fosfor dhe kazeinë, ndërsa përmbajnë yndyrë dhe sheqer.

Nga ana tjetër, akulloret sorbet përmbajnë vitaminë C dhe të gjitha vitaminat e tjera që përmbajnë frutat e përgatitura, ndërsa janë të pasura me sheqer dhe përmbajnë pak ose aspak yndyrë.

Vlera kalorike e akullores varet nga përbërësit me të cilët bëhet ose shtohen më pas. Sa më shumë përbërës të ketë një akullore, aq më e lartë është vlera e tij kalorike.

Nëse zgjidhni një akullore të gatshme, ia vlen ti hidhni një sy etiketës së saj, pasi mund të shkojë nga 100 – 350 kalori ndërsa limiti ditor është rreth 2 mijë kalori.

Një kupë akullore përmban nga 150-250 kalori, ndërsa vlera kalorike rritet në varësi të shtimit të përbërësve të ndryshëm si shurup, biskota, arra.

E thënë më qartë, nëse merrni dy kupa akullore me fruta të thata dhe/ose çokollatë, merrni deri në 500 kalori ose çerekun e dietës ditore.

Akullorja që nuk përmban qumësht ose krem, p.sh. sorbeto ose granita, është me më pak kalori pasi ka një përmbajtje më të lartë të ujit. Kaloritë zakonisht variojnë nga 80-130 kalori, por nuk pushon së paturi një përmbajtje të shtuar sheqeri.

Cilën akullore duhet të zgjedh dhe sa shpesh duhet ta konsumoj?

Akullorja në dietën e një personi zë vendin e ëmbëlsirës, ​​ashtu si një çokollatë ose një copë tortë dhe kështu duhet të konsumohet në mënyrë të përmbajtur. Një person duhet të konsumojë akullore më pak se 3 herë në javë.

Nëse dëshironi të mbani peshën nën kontroll ose jeni akoma në fazën e humbjes së peshës dhe doni të reduktoni kaloritë që mertnj, preferoni të konsumoni akullore sorbeto ose të hani akullore të bërë në shtëpi duke ngrirë lëng frutash, pra duke bërë granita, ose duke rrahur disa fruta në një përzierës dhe më pas e vini në ngrirje.

Kjo nuk do të thotë që ju nuk do të konsumoni asnjë lloj akullore nëse dëshironi! Disa as që u afrohen akulloreve.

Mbani mend! Akulloret që kanë pak yndyrë dhe nuk përmbajnë yndyrë ose sheqer nuk do të thotë se ato janë të ulëta në kalori. Konsultohuni me etiketën para se të blini.

Si përfundim, akullorja, edhe pse në thelb është një ushqim me kalori “boshe”, pra ushqim me pak ose aspak vlera ushqyese, mund të ketë një vend në një dietë të ekuilibruar për aq kohë sa personi e shijon atë me përgjegjësi!

/a.r