Azmi Stringa

“Një po mbeti ai do të jem unë, ky është betimi solemn i demokratëve.”

Eshte ligjerim i perseritur keto jave. Kush se kupton.

Pra PD do e marre me vete. Ajo eshte e imja.

Pra une nuk iki. Do iki i fundit nga PD.

Kush iken i fundit nga anija? Kapiteni!

Pra Berisha thote kjo eshte anija ime, une jam Kapiteni. Do mbytemi bashke. Ose ikni ju, por skeni gomone!

Jo vetem skeni gomone, por do ju gjuaj me plumba nga anija ne mbytje, nese merrni gomone me leje.

Nga sot Berisha foli dhe ne emer te Lulit. Pa leje a me leje, ai si shahist beri levizjen e pare.

Kjo konference eshte per Lul Bashen.

/m.j