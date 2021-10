Komuniteti shqiptar ështe mbledhur në sheshin Klauthmones në kerkim të njohjes së kontributeve të tyre.

Kërkesa kryesore e tyre është të shfuqizohet ligji që thotë se duhen 40 vjet qendrimi në Greqi për të fituar pension. Është protesta e tretë që bëhet dhe për momentin qeveria Mitsotakis po rishikon kërkesën e tyre.

Komuniteti shqiptar që mori pjesë në protestë tha se kjo është një padrejtësi që është pranuar edhe në parlamentin grek.

“Protestojnë nga gjithë Greqia. Është bërë një padrejtësi e madhe. E kanë pranuar edhe në Parlament që është bërë padrejtësi ndaj minoritarëve. Kjo padrejtësi duhet korrigjuar. Nuk duhet të kishte ndodhur. Jemi të edukuar me ligjin dhe jemi shumë në rregull me problemin e sigurimeve shoqerore. Na vjen mirë që kemi mbështetjen e vëllezërve tanë shqiptarë. Kërkojmë që të vihet dorë dhe të zgjidhet,” tha një nga ata.

Një tjetër u shpreh besimplotë se Mitsotakis do ta mbajë fjalën për zgjidhjen e këtij problemi.

“Po protestojnë për të drejtat e tyre në fushën e sigurimeve shoqerore. Padrejtësi që i bëhet shqiptarëve. Besojmë se Mistotakis do të mbajë fjalën e tij për të zgjidhur këtë problem. Edhe ne minoritarët jemi me të njëjtin nivel me shtetasit greke. Përpjekjet tona do të vazhdojnë deri në fund derisa të zgjidhet kjo padrejtësi”, tha ai./m.j