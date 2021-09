Komandanti i zjarrfikësve të Tetovës, Saso Trajcevsk ka dhënë detaje për operacionin e shuarjes së flakëve në spitalin COVID të Tetovës që u përfshi nga flakë të mëdha mbrëmjen e sotme. Ai u shpreh se teksa zjarri po shuhet, ka nisur nxjerrja e trupave të viktimave nga godina.

“Në orën 9:02 të mbrëmjes, u raportua se spitali modular në Qendrën Mjekësore – Tetovë ishte në flakë. Ekipet mbërritën në vend për rreth tre ose katër minuta me rreth shtatë automjete dhe mbi 30 zjarrfikës po marrin pjesë nga të dyja anët. Kur ekipet mbërritën, gjithçka ishte në zjarr. Ishte e brendshme, jo e jashtme. Çdo gjë që përdorëm në orën 21:30 e lokalizoi zjarrin. Në orën 21:45 ai u shua plotësisht.

Ndërsa zjarri po shuhej, flakët ishin të mëdha, spitali modular ishte i gjithi prej plastike dhe viktimat po evakuoheshin. Ne nuk mund ta dimë numrin, ende nuk kemi të dhëna për të parë sa janë, çfarë janë. Unë mendoj se atje është ende një viktimë tjetër, me siguri ka vdekur. Por ka shërbime që po punojnë në të dhe duhet të përcaktojnë se çfarë është dhe si. Ne nuk mund të japim informacion në lidhje me këtë. Shërbimet do ta zgjidhin atë” tha Trajcevski.

g.kosovari