Janë sekuestruar ditën e sotme në portin e Durrësit një sasi tjetër kokaine. Bëhet fjalë për 6.5 kg kokainë e fshehur në një kontejner që vinte për llogari të kompanisë “Alba Exotic Fruit”. Kësaj kompanie rreth 10 ditë më parë ju sekuestrua një tjetër sasi kokaine prej 11kg e 675 gram.

Kujtojmë se vetëm një javë më parë gazetari investigativ Artan Hoxha denoncoi dëmtimin e njërit prej kontejnerëve në portin e Durrësit që i përkiste pikërisht kompanisë “Alba Exotic Fruit”. Gazetari zbuloi në ABC se një kontejner i mbërritur po në këtë rrugë me banane është konstatuar i dëmtuar në pjesën frigoriferike. Dëmtimi është zbuluar nga kompania që merret me mbikëqyrjen. Lidhur me këtë rast, dyshohet se një sasi kokaine mund të jetë nxjerrë nga ajo pjesë e kontejnerit.

Së fundmi gazetari Hoxha, bën të ditur për Abcnews.al, se për llogari të “Alba Exotic Fruit”, kanë mbërritur 15 kontejnerë. Hoxha ka thënë se pasi u kap sasia prej 11.6 kg kokainë, skanerat kontrolluan 7 kontejnerë nga 15 të kësaj kompania, por kontrolli nuk vijoi për të gjithë. Ai raporton se kontejneri që denoncoi si të dëmtuar dhe prej tij mund të jetë nxjerrë një sasi kokaine, i përkiste 8 kontejnerëve që nuk u futën për kontroll në skaner.

Ndërkohë sipas Hoxhës sot ka kaluar në skaner kontejneri i radhës, dhe pikërisht sapo ka hyrë është zbuluar sasia e radhës prej 6.5 kg kokainë. Hoxha shton se autoritetet portuale në Durrës duhet të ushtronin kontroll në të 15 kontejnerët për llogari të kësaj kompania duke llogaritur riskun. Sipas tij kontejnerët rrinë për disa ditë në port, deri në momentin që paraqitet kompania për t’i tërhequr. Por gjatë kohës së pritjes, kontejnerët nuk futen në skaner dhe rrezikon që droga brenda tyre të nxirret siç ndodhi me kontejnerit e denoncuar nga vetë gazetari Hoxha.