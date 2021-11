Dashi

Është koha të përqendroheni në gjërat që ju japin një ndjenjë pozitiviteti dhe të trajtoni me më shumë dashuri veten tuaj. Gatuani një vakt të shijshëm për veten ose dilni për të bërë shopping. Gjithashtu është koha për të investuar në diçka të madhe si për shembull në pasuri të paluajtshme.

Demi

Ka gjëra që dëshironi të bëni, por do t’ju duhet të punoni shumë për t’i arritur. Ju do të dëshironi të rishikoni të gjitha qëllimet tuaja të jetës dhe të filloni të bëni një plan strategjik se si t’i arrini ato.

Binjakët

Përfundimet janë të vështira, por janë gjithashtu të domosdoshme. Hëna hyn në shenjën e zodiakut të Demit, sektori juaj i armiqve të fshehur dhe karma. Ka gjëra që mund t’ju duket e nevojshme t’i mbyllni derën dhe të largoheni prej tyre.

Gaforrja

Mos lejoni që nevoja juaj për siguri t’ju ndalojë të shijoni atë që ndodhet aty jashtë dhe pret që ta shijoni. Është një kohë e shkëlqyer për të dalë me kolegët tuaj dhe për të njohur të tjerët. Mund të takoni dikë që do të bëhet një figurë e rëndësishme në jetën tuaj.

Luani

Njerëzit janë të tërhequr drejt jush tani. Ata shohin se çfarë mund të sillni në tryezë dhe vlerësojnë etikën tuaj të punës. Ju keni punuar shumë për ta paraqitur veten si një person që dëshiron të ketë sukses, dhe kjo është ajo që do t’i hapë derën marrëveshjeve të rëndësishme.

Virgjëresha

Mençuria është e kushtueshme, por ia vlen çmimi që duhet të paguani.Ka gjëra që ju është dashur t’i mësoni në jetën tuaj, dhe tani jeni të aftë të përballoni testet që ju përball jeta. Ju mund të mos e kuptoni ose të dini se cili do të jetë rezultati ose pasojat e të gjitha zgjedhjeve, por do të shihni se si gjithçka përputhet.

Peshorja

Gërmoni në faktet kur negocioni me të tjerët. Bëni pyetje të mira dhe shmangni besimin verbërisht në një situatë pasi mund të pendoheni që nuk keni bërë kujdesin e duhur.

Akrepi

Ju keni punuar shumë për t’i bashkuar njerëzit për qëllimin dhe arsyet e duhura. Hëna hyn në shenjën e zodiakut të Demit, sektori juaj i angazhimit dhe marrëdhënieve martesore. Mund të merrni propozime të rëndësishme sot dhe është mirë që mos i refuzoni direkt. Merrni kohën tuaj për t’u menduar.

Shigjetari

Kujdesuni për veten dhe mos nxirrni justifikime. Pra, të gjitha gjërat që i thoni vetes, duke përfshirë edhe atë se sa i zënë jeni ose që nuk keni kohë për ta bërë, fillojnë të bëhen të pavlefshme. Mund t’ju duhet të bëni disa ndryshime në menaxhimin e kohës, por ia vlen nëse doni të ndiheni sikur jeni në krye të qëllimeve tuaja.

Bricjapi

Është koha të bëhemi sërish si fëmijë dhe të gjejmë kohë për lojë. Ajo që ju pëlqen të bëni dhe që ju bën të ndiheni mirë me jetën jep një ndjenjë të të qenit i shkujdesur. Shkoni për një shëtitje ose një xhiro me biçikletë. Duke qenë se festat po afrohen filloni të dekoroni ambientin e shtëpisë.

Ujori

Lidhjet me prindërit tuaj dhe njerëzit që ju rritin janë më të forta sot. Është një kohë e shkëlqyer për të bërë një vizitë të papritur ose për të dërguar një kartolinë përshëndetëse për dashurinë dhe vlerësimin që keni për rolin e tyre në jetën tuaj.

Peshqit

Veprimet flasin me zë të lartë. Hëna hyn në shenjën e zodiakut të Demit, sektori juaj i komunikimit, kështu që kur thoni se do të bëni diçka ose keni plane të mëdha për të bërë një ndryshim, sigurohuni që kjo është ajo që dëshironi me të vërtetë dhe mund ta imagjinoni veten duke ecur përpara.