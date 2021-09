Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha menjëherë pas votimit të Lindita Nikollës si kryetare e Kuvendit, është larguar nga salla për të mbajtur një prononcim për mediat jashtë saj.

Basha është shprehur se në sallën e kuvendit janë shkatërruesit e zgjedhjeve sipas tij të cilët kanë marrë peng vendin. Ai tha se Berisha huazoi akuzat e Ramës kundë tij.

“Unë marr përgjegjësi të plotë për çdo betejë timen. Për sukseset e kësaj beteje. Kam ndjekur me dhimbje të madhe reagimin e dr. Berishës, për të cilin kam shprehur konsideratë mbrëmë dhe nuk i lëviz asnjë presje.

Dhimbja është dyfishuar sot nga gjuha e përdorur nga zoti Berisha. Uroj që koha të jetë ilaçi më i mirë për t’u përqendruar në qëllimin kryesor për largimin e këtij regjimi. Tezat e kundërshtarit të vetëm Edi Rama i kam dëgjuar nga goja e tij. PD nuk ka rrugë tjetër përveçse e bashkuar t’i prijë kësaj beteje për Shqipërinë dhe shqiptarët”, u shpreh ai.

Pjese nga deklarata:

Brenda në sallë ndodhen sot njerëzit që kanë minuar demokracinë duke nisur nga Edi Rama shkatërruesi i zgjedhjeve institucioneve dhe rendit kushtetues e reformës në Drejtësi dhe duhet të ishte para drejtësisë. Bashkë me të edhe monstrat e korrupsionit që e kanë bërë vendin më të korruptuar. Arben Ahmetaj, Beldina Balluku, Damian Gjiknuri. Të kapur në flagrancë në 2016 dhe të 25 prillit. Para drejtësisë duhet të ishte Taultan Balla krye shefi i bandave të Elbasanit dhe figuron në listën e zezë të Interpolit, për trafik droge e pastrim parash. Duhet të ishin para drejtësisë ato të dosjes 339, duhet të ishin edhe 3 të Tom Doshit e të Qefaliajt. Jashtë kësaj salle dhe para drejtësisë duhet të ishin ata që kanë grabitur djersën e shqiptarëve. Një që do të shpëtojë duke lënë mandatin ndërsa tjetri është në këtë sallë. Është pakicë e krimit dhe e korrupsionit dhe bie mbi fatin e shqiptarëve. Në këtë sallë nga Vermoshi në Konsipol ta kthejmë në një fushë betejë me dhe për qytetarët shqiptarë deri në mposhtjen e këtij regjimi që ka marrë peng vendin. Kanë shpërdoruar fondet publike dhe kanë shkatërruar zgjedhjet. Sot duket si një ditë e vështirë për të folur për këtë betejë se në këtë sallë është edhe dita e parë e kësaj beteje. Pakica që ka marrë peng shqiptarët është dhe mbetet pakicë.

/b.h