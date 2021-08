Kontrollet me kontrollet intensive me radar në Bypass-in e Fierit kanë kapur një 21-vjeçar duke lëvizur me një shpejtësi 208 km/h.

Policia në një njoftim për mediat bën me dije se i riu me iniciale H.M. banues në Kamës ishte duke lëvizur me një makinë luksoze, tip “Audi”.

Po ashtu ai kishte dhe 6 masa administrative të papaguara dhe xhamin e parë e kishte errësuar pa lejen përkatëse.

21-vjeçarit iu bllokua leja e drejtimit për 6 muaj si edhe u vendos gjoba 80.000 Lekë të rinj, për tejkalim të normave të shpejtësisë, mungesë siguracioni, xhamin e parë të veshur me qeskë të zezë, qarkullim pa patentë me vete si dhe rezulton debitor me 6 masa administrative pa paguar.

