Nëse dhjetë muajt e parë të këtij viti kanë qenë tejet të ngarkuar dhe stresues, është moment të merrni frymë lirisht pasi nëntori dhe dhjetori duke shumë premtues, sidomos për 3 shenjat e mëposhtme që do të jenë veçanërisht me fat.

Demi

Dy muaj plot risi, supriza dhe energji të reja, mjafton që të dish të përfitosh. Sfera e biznesit do të lulëzojë. Propozime interesante dhe disa pushime do t’ju trokasin në derë. Në dashuri priten takime interesante dhe nuk përjashtohet që ato të kthehen në diçka më serioze. Nga ana tjetër, çiftet e afirmuara tashmë do të përjetojnë netë pasionante.

Binjakët

Do të jenë dy muaj shumë të këndshëm ku lidhjet familjare dhe shoqërore do të kenë përparësi. Kalimi i kohës me të dashurit do ta bëjë shenjën e Binjakëve më paqësore dhe përfitimet do të shihen gjithashtu në fusha të tjera, si në vendin e punës për shembull. Ky është muaji ideal për të bërë investime.

Peshqit

Një nëntor dhe dhjetor veçanërisht bujar do jetë për Peshqit. Beqarët do të përjetojnë disa mundësi për takime premtuese. Fjalëkalimi është vetëm një: GUXO.