Ka njerëz që, edhe pse e duan njëri -tjetrin, nuk janë të destinuar të jenë bashkë. Kjo sepse shenjat e tyre e zodiakut nuk përputhen me njëra-tjetrën.

Dëshironi të dini se cilat janë këto shenja?

Dashi dhe Demi

Dashi është këmbëngulës dhe Demi është kokëfortë, a ka një kombinim më të keq se kaq? Kur ata grinden, askush nuk do ta pranojë se e ka gabim. Njëri do të kërkojë shpjegime, tjetri nuk do të japë … dhe kështu me radhë.

Demi dhe Shigjetari

Demi ka shpirtin e një personi të moshuar, ai gjithmonë do të preferojë të jetë i qetë në shtëpinë e tij. Sidoqoftë, Shigjetari është e kundërta … ata gjithmonë do të duan të dalin dhe të argëtohen.

Binjakët dhe Bricjapi

Binjakët janë një person shumë i çmendur, i cili nuk i pëlqen rutinat. Bricjapi, nga ana tjetër, planifikon çdo detaj të ditës dhe jetës së tyre. Si mund të funksiononjnë së bashku këto dy të kundërta?

Gaforrja dhe Ujori

Gaforrja dëshiron të qetësohet dhe të ketë një familje. Ndërkohë, Ujori është një shpirt i lirë që nuk beson në marrëdhënie as në relaks. Këto dy shenja definitivisht nuk kanë për qëllim të jenë bashkë!

Luani dhe Akrepi

Luanit i pëlqen të marrë komplimente nga personi me të cilin ata dëshirojnë të ndihen të sigurt. Akrepi është i njëjtë. Pra, kush merr përgjegjësinë këtu?

Peshorja dhe Virgjëresha

Njëri i tensionuar tjetri kokëfortë. Virgjëresha gjithmonë mendon se ka të drejtë, por kjo do ta bëjë atë të ndihet shumë e tensionuar dhe të mos shijojë marrëdhënien.

Akrepi dhe Dashi

Ata do të jenë një çift shpërthyes, por jo në një mënyrë të mirë. Përleshje të forta së shpejti do të shfaqen dhe ata ndoshta do të kalojnë më shumë kohë duke u grindur sesa të argëtohen.

Peshqit dhe Virgjëresha

Peshqit janë njerëz shumë, shumë ëndërrimtarë, ndërsa njerëzit e Virgjëreshës janë njerëz shumë realistë, si mund të arrihet një mrrëdhënie e mirë në këto pole të kundërta?

Binjakët dhe Gaforrja

Ata nuk janë kombinimi më i keq, ata thjesht e shohin argëtimin në mënyra të ndryshme. Binjakëve i pëlqen të festojnë, ndërsa Gaforres jo.