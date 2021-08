Gazetarja e CNN, Clarissa Ward, denoncoi në rrjetet e saj sociale mungesën e lirive dhe barazisë gjinore në vend, pas rënies së Kabulit në duart e talebanëve dhe sqaroi imazhin “viral” që bëri xhiron e botës. Sipas disa mediave, dy fotot e mësipërme tregonin Ward pak orë para mbërritjes së talibanëve dhe pak orë pasi ata hynë në kabul.

“Kjo meme është e pasaktë. Fotografia e sipërme është brenda një kompleksi privat. Fotografia e poshtme është në rrugët e talebanëve në Kabul. Unë kam mbajtur gjithmonë një shami më parë në rrugët e Kabulit, edhe pse jo me flokë të mbuluara plotësisht dhe burka. Pra, ka një ndryshim, por jo aq të theksuar”, – shkroi ajo në llogarinë personale në Twitter.

Korrespondentja kryesore e CNN, Clarissa Ward, ka qenë në terren në Afganistan qysh kur vendi ra në duart e talebanëve, pas vendimit të ushtrisë amerikane për t’u tërhequr nga kjo luftë pas 20 vitesh.

Kaosi sundoi në aeroportin e kryeqytetit të kapur nga talebanët, me afganët e dëshpëruar që kërkonin të largoheshin me avionët e gjendur aty. Shumë trupa amerikane u dërguan për të mbikëqyrur evakuimin e njerëzve që kishin bashkëpunuar me SHBA, të cilët janë në shënjestër të talebanëve tashmë.

“Megjithatë, militantët islamikë janë duke u përpjekur të duken si një forcë politike e pjekur diplomatike. Ky është imazhi që ata duan të përcjellin, – tha Ward në një lidhje direkte nga Kabuli. – Ato na kanë mirëpritur në rrugë… me disa incidente, si kur më kërkuan të qëndroja mënjanë, ngaqë isha femër”.

/a.r

This meme is inaccurate. The top photo is inside a private compound. The bottom is on the streets of Taliban held Kabul. I always wore a head scarf on the street in Kabul previously, though not w/ hair fully covered and abbaya. So there is a difference but not quite this stark. pic.twitter.com/BmIRFFSdSE

— Clarissa Ward (@clarissaward) August 16, 2021