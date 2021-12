Kryedemokrati Lulzim Basha ka reaguar përmes një postimi në Facebook pak para mbledhjes së Këshillit Kombëtar të PD-së ku pritet të shkarkohet Paloka dhe anëtarë të tjerë të partisë.

Basha shkruan se askush nuk do e mbajë PD-në zvarrë dhe peng, dhe askush nuk ka shansin të kërcënojë demokratët, përfshirë dhe Berishën shkruan ai.

Kujtojmë se Berisha reagoi sot po ashtu përmes një postimi duke shkruar se është koha e vendimit dhe jo e dyshimit e duke ftuar të gjithë demokratët të behen pjesë e nismës së tij për rithemelimin e Partisë Demokratike.

“Te nderuar anetare te Keshillit Kombetar,

Sot Keshilli Kombetar mblidhet ne ora 15:00 per te marre vendime te rendesishme per te ardhmen e Partise Demokratike. PD nuk do te mbahet peng dhe nuk do te terhiqet zvarre nga askush! As nga ai qe sot po rrezikon te ardhmen e demokrateve per interesin e tij personal, ne lufte te hapur me SHBA. Askush, perfshire Sali Berishen, nuk do te kete shansin te kercenoje demokratet ne shtepine e tyre. PD qe u themelua si shtepia e lirise, nuk do te shndrrohet ne bunker per askend, as sot as kurre. Ne do vazhdojme te cliruar dhe te vendosur betejen tone kunder regjimit te Edi Rames per ta sjelle ne pushtet Partine Demokratike, qe eshte shpresa e vetme e shqiptareve per te ardhmen dhe per ndryshim!”

/b.h