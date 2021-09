Ndalesa e radhës e ish-kryeministrit Sali Berisha do të jetë kryeqendra e veriut, Shkodra, e cila është vlerësuar prej 3 dekadash si një bastion i demokratëve, edhe pse rezultatet në të paktën dy zgjedhjet e fundit parlamentare kanë thyer këtë nocion.

Mësohet se turi i takimeve me anëtarësinë do të jetë në degët kryeqendrat e Qarqeve, ndërsa demokratët e degëve që përfshin qarku do të ftohen të marrin pjesë në to.

/m.j