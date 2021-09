Nëse kryedemokrati Lulzim Basha guxon ta largojë atë në moment të fundit, Berisha ka dhënë një kërcënim të drejtpërdrejt për të se do të bëjë gjithçka që t’i rikthejë vlerat PD-së që e ngriti vetë. Berisha nuk tha se cilat vepra do të kryente, por shtoi se do të bënte gjithçka që i lejonte kuadri kushtetues. Këtu nuk shmanget as largimi i Lulzim Bashës dhe marrja e drejtimit nga ai vetë.

Sali Berisha nuk ka aspak në plan që të heq dorë nga mandati dhe më 10 shtator kur do të konstituohet parlamenti i ri, ai do të jetë aty në sallën e Kuvendi, ku SHBA nuk kërkon ta shoh pasi e konsideron si minuesin e demokracisë. Madje nëse kryedemokrati Lulzim Basha guxon ta largojë atë në moment të fundit, Berisha ka dhënë një kërcënim të drejtpërdrejt për të se do të bëjë gjithçka që t’i rikthejë vlerat PD-së që e ngriti vetë. Berisha nuk tha se cilat vepra do të kryente, por shtoi se do të bënte gjithçka që i lejonte kuadri kushtetues. (Këtu nuk shmanget as largimi i Lulzim Bashës dhe marrja e drejtimit nga ai vetë). Për realizimin e këtyre veprave që do rikthenin vlera e PD nëse e largonin pa prova, Berisha u sigurua ta theksonte qartë se “ai ka një influencë të madhe në PD”