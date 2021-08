Nga Petro Koçi

Zhvillimet e fundit “patriotike” nuk kane ne sfond vetem bindjet e pafajshme te shume njerezve qe i thone gjerat ashtu si i mendojne, por edhe kalkulimin politikomediatik te organizuar per ti treguar Amerikes dhe botes se “ka individe te shpalluar non grata nga DASH, por ka te tjere qe jane non grata per shumicen e popullit”.

Keta biznesmene politike ne fakt asnje plumb nuk kane shkrepur kur qe koha e luftes. Perkundrazi, e shqepen Milloshevicin me karburant shqiponje dhe bene te kendonte serbisht makinerine ushtarake ish jugosllave.

Tani ne kohen e facebookut perdorin te gjithe gishtat per te shkrehur pushket e djallezise.

Sa per kete Bregovicin sme behet vone nese kendon apo jo.

Por keta “kengetaret” e ndermarrjes Shqiponja eshte mire ta qepin sqepin.

/Marrë nga Facebook-u i autorit