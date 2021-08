Si reagim pas sulmit të përgjakshëm me shumë viktima në aeroportin e Kabulit, SHBA ka sulmuar me drone degën rajonale të IS-it në Afganistan.

Sulmi me drone në provincën Nangahar iu drejtua degës rajonale të milicisë xhihadistë, “Shteti Islamik Provinca Khorasan”, IS-K, bëri të ditur një zëdhënës i komandës amerikane Centcom. “Sipas shenjave të para e kemi eliminuar objektivin. Nuk kemi dijeni për viktima civile.”

Presidenti amerikan, Joe Biden pas sulmeve në Kabul, ku humbën jetën 13 ushtarë amerikanë dhe rreth 180 civilë afganë, u betua se SHBA do të kundërsulmonin. “Ne nuk do të falim. Ne nuk do të harrojmë. Ne do t’iu ndjekim dhe do ta paguani këtë”, tha Biden pas sulmit. Zëdhënësja e presidentit, Jen Pseki përforcoi edhe një herë vendosmërinë e presidentit.

“Ai e ka bërë të qartë, që nuk do që ata të jetojnë më mbi dhe”. Psaki iu përgjigj me këtë pyetjes, nëse Biden do të urdhërojë vrasjen e tyre apo do t’i nxjerrë para gjyqit. Sulmin në Kabul para dy ditësh e mori përsipër dega afgane e IS-it, IS-K.

g.kosovari